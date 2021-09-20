Доходы бюджета России в 2022 году планируются в размере 25 трлн рублей Фото: REUTERS

Доходы федерального бюджета России в следующем году планируются в размере 25 трлн рублей, а расходы будут на уровне 23,6 трлн рублей. Таким образом, профицит бюджета составит 1,4 трлн рублей. Такие данные следуют из материалов к заседанию правительства, где будет рассмотрен проект федерального бюджета страны на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов.

Как говорится в сообщении пресс-службы кабмина, доходы федерального бюджета в 2023 году планируется на уровне 25,54 млрд рублей, в следующем году – 25,83 млрд рублей.

Кроме того, согласно представленным данным, расходы в эти годы составят 25,1 трлн рублей и 26,14 трлн рублей, соответственно. Таким образом, в 2023 году бюджет также ожидается с профицитом - 434,7 млрд рублей, а в 2024 году прогнозируется дефицит в размере 315,3 млрд рублей.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя проект федерального бюджета РФ на 2022 - 2024 годы, отметил, что бюджет обеспечит финансирование всех приоритетных направлений, прежде всего социальных программ