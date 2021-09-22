Умер Мэттью Стрэкан, автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером"

Мэттью Стрэкан Фото: wikimedia.org

В возрасте 50 лет из жизни ушел британский композитор Мэттью Стрэкан, написавший музыку для телевизионного шоу «Кто хочет стать миллионером».

Как передает газета The Sun со ссылкой на источники в скорой помощи, врачи сообщили, что в дом музыканта в предместье Лондона Туикенем в среду, 22 сентября, была вызвана бригада медработников, которые констатировали смерть Стрэкана.

Представители Скотленд-Ярда сообщили изданию, что правоохранительные органы не сочли смерть композитора подозрительной. Как они отметили, причина смерти будет установлена после проведения вскрытия, а также ряда анализов.

Мэттью Стрэкан писал музыкальные темы для телевизионных программ, а также музыку для фильмов. Его произведения можно услышать в шоу Question Time и Winning Lines, сериале «Детективы» (1993-1997 годы), «Миллионер из трущоб» (2008 год) и «Мой мальчик» (2002 год). За время своей карьеры музыкант был удостоен 12 премий Американского общества композиторов, авторов и издателей.