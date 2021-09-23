Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 сентября 2021 16:43

В Турции детям младше года по ошибке вводили вакцины от коронавируса

Каких-то побочных эффектов выявлено не было
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Турции детям младше года по ошибке вводили вакцины от коронавируса

В Турции детям младше года по ошибке вводили вакцины от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции детям в возрасте до одного года ошибочно вводили вакцины от коронавирусной инфекции, рассказал профессор медицинского факультета Эгейского университета (Измир), доктор Зафер Куругель.

В эфире телеканала NTV он сообщил, что детям иногда вкалывали препараты от COVID-19 вместо вакцины против гепатита B. По словам доктора, каких-либо побочных эффектор врачи не выявили, несмотря на то, что детям вводили весьма большие дозы препаратов. Среди тех, кто получал вакцины от коронавируса, были и дети в возрасте от месяца до полугода.

После заявления Куругеля Министерство здравоохранения проводит служебное расследование.

Как писал сайт kp.ru, летом 2021 в испанской провинции Севилья восемь учителей местной школы из-за врачебной ошибки получили сразу по шесть доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.