В Турции детям младше года по ошибке вводили вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции детям в возрасте до одного года ошибочно вводили вакцины от коронавирусной инфекции, рассказал профессор медицинского факультета Эгейского университета (Измир), доктор Зафер Куругель.

В эфире телеканала NTV он сообщил, что детям иногда вкалывали препараты от COVID-19 вместо вакцины против гепатита B. По словам доктора, каких-либо побочных эффектор врачи не выявили, несмотря на то, что детям вводили весьма большие дозы препаратов. Среди тех, кто получал вакцины от коронавируса, были и дети в возрасте от месяца до полугода.

После заявления Куругеля Министерство здравоохранения проводит служебное расследование.

Как писал сайт kp.ru, летом 2021 в испанской провинции Севилья восемь учителей местной школы из-за врачебной ошибки получили сразу по шесть доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.