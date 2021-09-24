Коллега гида на Эльбрусе: Провожатый не бросил группу, а спускал пострадавшую девушку

Гид рассказал, что произошло на Эльбрусе, где в страшной метели погибли трое туристов. Фото: 07.mchs.gov.ru

Старший гид Денис Алимов, который состоит в клубе из Пятигорска, 19 членов которого оказались в снежной ловушке на Эльбрусе, рассказал spb.kp.ru о том, что же произошло на Эльбрусе.

По его словам, он получил информацию о ЧП на горной высоте от своего коллеги-гида, которому удалось спастись. По словам мужчины, еще до ухудшения погоды он начал спускаться вниз с одной из туристок, которой стало плохо во время похода.

- В 10 утра участница экспедиции пожаловалась на здоровье. На плато вершины это было. Это штатная ситуация, – объясняет spb.kp.ru Алимов со слов коллеги. – Девушка приняла решение спускаться вниз....Ей выделили одного помощника и он начал с ней спускаться вниз.

Что касается остальной группы, то оставшиеся туристы продолжили свой путь. Однако, к сожалению, девушка скончалась в течение часа, прямо на руках гида, когда они спустились на седловину.

- И вот тогда начался сильный шторм. Резко упало давление. Ветер и так был сильным, но то, что там дальше произошло – это как в фильмах ужасов в кино показывают, – сказал "КП-Петербург" Алимов.

Он отметил, что в три часа дня гиду снизу удалось дозвониться дозвонился по рации до базы. Он вызвал ратрак и спустился только через 4 часа после того, как у него на руках умерла участница похода.

- Он зафиксировал ее на склоне, обозначил место и двинулся вниз. Ну а что еще он мог сделать? - рассказывает Алимов.