Захарова упрекнула Зеленского за оскорбительную речь в адрес ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее он сравнил работу ООН с "супергероем на пенсии". По ее мнению, украинский лидер не понимает сути произносимых слов и путается в датах и событиях.

- Только человек, действительно не понимающий ничего в международных делах, в истории появления и создания ООН, в ее повестке, в ежедневной рутине, и в том, какое количество людей задействовано каждый день в различных уголках мира как миротворцы, как гуманитарщики, переговорщики в этой организации - только человек абсолютно не понимающий этих вещей мог заявить такое, - раскритиковала Зеленского Захарова в эфире телеканала "Россия 1".