Зеленский вспомнил русский язык и цитировал Путина на трибуне ООН

Зеленский вспомнил русский язык на трибуне ООН Фото: REUTERS

ООН ПРОСНИСЬ

На этот раз Владимир Зеленский не стал трясти пулями перед залом заседания, а ограничился всего лишь парой проверенных приемов. Надавил на жалость в вопросе распределения вакцин, пожаловался на Россию и … раскритиковал ООН.

Тема сна и оживления прошла красной линией через всё его выступление. Он то призывал проснуться ООН, то возложил на себя миссию по ее реанимации, то говорил про Украину, что она не спит. Вот и применительно к Донбассу тоже заявил:

- Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, которые мы слышим в Донбассе. В 2019 году я говорил на этой трибуне про 13 тысяч погибших, сегодня - уже 15 тысяч. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости, - заявил Зеленский.

Правда, кто эти 15 тысяч человек, чьими жизнями Украина платит за свободу и независимость — умолчал. Тогда расскажем мы: по данным министерства обороны Украины на Юго-Востоке страны погибли меньше трех тысяч военнослужащих ВСУ. Значит остальные 12 тысяч — ополченцы и мирные жители. Только об этом Зеленский не говорит. Хотя он вспомнил про 1,5 миллиона человек, которые были вынуждены покинуть свои дома. Не подскажите, куда они отправились, Владимир Александрович?

ВЫУЧИЛ РЕЧЬ ПУТИНА

Вспомнил Зеленский и про свою «Крымскую платформу». Когда же такой шанс представится. И призвал все страны подписать декларацию, которую он тогда принял вместе с главными президентами-русофобами Европы и министрами третьего уровня. А еще он приплел Ялтинскую конференцию и провёл параллели с днём сегодняшним, заявив, что Крым оккупирован и там не осталось флоры и фауны, а только солдаты и моряки. Правда, что сегодня Крым имеет ровно такой же статус, что и в 45-м (часть России), тактично умолчал. А может и не знал.

А потом перешел на русский — тоже излюбленный прием. Так он уже делал не раз. И в своей инаугурационной речи, и когда общался с американскими журналистами на тему Донбасса. На этот раз Зеленский процитировал мюнхенскую речь Владимира Путина. Ту её часть, где российский лидер говорил про диктатуру, свободу слова. Само собой, этими словами президент Украины пытался показать, что в России её нет и привел пример:

- В начале сентября в Крыму был незаконно задержан замглавы меджлиса Крымско-татарского народа Нариман Джилялов, - сказал Зеленский. - РФ задержала этого политолога, известного журналиста за попытку подорвать газопровод. Вот вам цена свободы слова. Вот вам цена за свои права. За права людей.

Как оценить эти слова Владимира Зеленского, не очень понятно. Видимо, именно подрыв газопровода, это, в понимании украинских властей, и есть борьба за свободу слова, свои права и права людей. Впрочем, не удивительно. Крымчане прекрасно помнят энергоблокаду, которую Украина устроила в 2015 году, подорвав ЛЭП, которые питали полуостров, и водную блокаду, которая не прекратилась до сих пор. Но если тогда о «ценностях» Украины знали только в России, то теперь президент объявил об этом на весь мир.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ

- Нападение на его помощника под Киевом — это «цена изменений, цена реформ».

- В борьбе с COVID-19 не было единства. «Все мы люди и все мы равны. Но доступ к спасательным шлюпкам есть только у пассажиров первого класса», - заявил президент Украины, видимо, намекая, что партнеры не поставили достаточно вакцины.

- Украине понадобился 1 день, чтобы организовать спасение из Афганистана 700 человек разных национальностей, в том числе и журналистов (тут он перечислил ряд американских и британских изданий)

- Заявил, что ООН работает неэффективно, и, чтобы это исправить, предложил проводить заседания в горячих точках.

- «ООН — супергерой на пенсии, которого забыли и который теперь стар и слаб». Он много говорит и ничего не делает, кроме как принимает резолюции, подписывает бумаги и складывает их в портфель.