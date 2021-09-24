США осудили планы талибов* возобновить в Афганистане казни за преступления

Администрация США осудила планы радикального движения Талибан*, которое ранее сообщало о возможности возобновить на территории Афганистана практику казней и телесных увечий в качестве наказаний за совершенные афганцами преступления. Об этом на брифинге журналистам заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

- Мы осуждаем планы возобновить практику отсечения конечностей и казней среди афганцев. Подобные действия представляют явные грубые нарушения прав человека, и мы твердо намерены привлечь к ответственности виновных в подобных нарушениях, - сказал Прайс.

*Запрещенная в России террористическая организация