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В мире24 сентября 2021 23:59

США осудили планы талибов* возобновить в Афганистане казни за преступления

Также в госдепе заявили о намерении "привлечь к ответственности виновных в подобных нарушениях"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Администрация США осудила планы радикального движения Талибан*, которое ранее сообщало о возможности возобновить на территории Афганистана практику казней и телесных увечий в качестве наказаний за совершенные афганцами преступления. Об этом на брифинге журналистам заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

- Мы осуждаем планы возобновить практику отсечения конечностей и казней среди афганцев. Подобные действия представляют явные грубые нарушения прав человека, и мы твердо намерены привлечь к ответственности виновных в подобных нарушениях, - сказал Прайс.

*Запрещенная в России террористическая организация