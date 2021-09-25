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В мире25 сентября 2021 3:16

Business Insider раскрыл план США закрыть России доступ к Атлантическому океану

По словам обозревателя издания, это будет осуществимо при помощи авиабазы Кеблавик под Рейкьявиком
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Business Insider раскрыл план США закрыть России доступ к Атлантическому океану

Business Insider раскрыл план США закрыть России доступ к Атлантическому океану

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель издания Business Insider Кристофер Вуди сообщил о панах США перекрыть для России доступ к Атлантическому океану.

- С помощью авиационной базы Кеблавик под Рейкьявиком американские самолеты будут мониторить пространство между Гренландией, Исландией и Британскими островами, которое могущественный Военно-морской флот России может использовать для проникновения в Атлантический океан, - пишет обозреватель.