Россиянка устроила дебош на борту самолета Москва – Владивосток

За мелкое хулиганство и нарушение правил поведения в воздушном транспорте гражданке назначили административный арест Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Владивостока задержали 30-летнюю жительницу Твери. На протяжении всего полета в столицу Приморья из Москвы дебоширка курила электронные сигареты, оскорбляла пилота и экипаж, также стояла возле дверей кабины пилотов. Сотрудники пытались призвать нарушительницу к порядку, но та спровоцировала драку, чем создала угрозу безопасности полета. Экипаж сообщил о скандальной девушке в полицию, передает «Восток-Медиа».

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, за такой пул правонарушений в отношении гражданки сотрудникам Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 11.17, части 1 статьи 20.6.1 и части 1 статьи 20.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

За мелкое хулиганство и нарушение правил поведения в воздушном транспорте гражданке назначили административный арест сроком на пятнадцать суток.