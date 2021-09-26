InfoBrics: Турция ненадежный партнер для России

Президент Турции Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин Фото: REUTERS

Политолог Пол Антонопулос оценил перспективы отношений России и Турции. Согласно мнению, которое он выразил в статье для портала InfoBrics, Москве стоит внимательно наблюдать за своим партнером, так как риторика турецкого лидера Тайипа Эрдогана часто меняется с дружественной на враждебную.

Антонопулос пишет, что президенты России и Турции встретятся в Сочи 29 сентября 2021 года. В связи с этим, считает политолог, возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре - интересы стран уже сталкиваются во многих регионах планеты. Например, Россия пытается сохранить мир в Сирии, а в интересах Турции вернуть себе бывшие османские владения.

Несмотря на это, пишет Антонопулос, Россия и Турция имеют реальную возможность углубить свое сотрудничество. В частности, на базе новой платформы из шести стран, которая будет решать региональные проблемы. В блок войдут такие государства, как Турция, Россия, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения.

"Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу", - резюмирует политолог.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии двусторонних отношений с Турцией. Он подчеркнул, что Анкара остается партнером Москвы, однако между ними по-прежнему существует ряд разногласий - в частности, по поводу принадлежности полуострова Крым.