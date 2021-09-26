Песков заявил, что Турция остается партнером России, несмотря на разногласия по Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии двусторонних отношений с Турцией. Он подчеркнул, что Анкара остается партнером Москвы, однако между ними по-прежнему существует ряд разногласий - в частности, по поводу принадлежности полуострова Крым.

21 сентября 2021 года состоялось собрание Генассамблеи ООН, на котором выступил, в том числе, президент Турции. Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает вхождение Крыма в состав России.

Как отметил Дмитрий Песков, турецкая сторона не скрывала, что считает Крым оккупированным. Однако то, что Эрдоган заявил об этом накануне переговоров с президентом Владимиром Путиным, "оставило неприятный след".

"Мы знаем, что мы категорически не согласны по этому вопросу, и мы знаем, что нет возможности достичь согласия в настоящий момент", - сказал Песков в эфире "Россия-24".

Представитель Кремля, однако, подчеркнул, что Турция остается партнером России, с которым у страны сложились очень развитые отношения.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился ожиданиями от предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам турецкого президента, на переговорах стороны должны принять важные решения.