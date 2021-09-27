В Турции жестоко избили и сломали позвоночник экс-участнику боев в Донбассе

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего участника так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе Михаила Маймана жестоко избили в Турции, и сейчас «ветеран АТО» находится в больнице, куда украинец попал после избиения со сломанным позвоночником. Об этом в своем канале в Telegram сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.

«Миша Майман, прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице», - написал парламентарий.

Илья Кива добавил, что жизни экс-участника боевых действий в Донбассе ничего не угрожает, однако «ходить он будет нескоро».

Стоит отметить, что ранее Михаил Майман обвинил депутата Киву в организации нападения на него в конце мая. Сайт kp.ua рассказывал, что на бывшего военнослужащего напали некие вооруженные люди в центре Киева, избили и скрылись. Майман тогда сообщал, что это нападение было связано с его намерением баллотироваться в депутаты.