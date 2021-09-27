Российские теннисисты Медведев и Рублев впервые выиграли Кубок Лейвера

Даниил Медведев и Андрей Рублев впервые вошли в состав сборной Европы по теннису Фото: REUTERS

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в составе сборной Европы обыграли сборную Мира со счетом 14:1 и завоевали Кубок Лейвера (Laver Cup), передает агентство Reuters. Соревнования проходили в американском городе Бостон (штат Массачусетс). Стоит отметить, что оба россиянина принимали участие в этом турнире

В этом году в состав сборной Европы, кроме Рублева и Медведева, вошли также представитель Германии Александр Зверев, греческий теннисист Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини.

Команда одержала досрочную победу на турнире после того, как Андрей Рублев в паре с немцем Александром Зверевым обыграли американца Райли Опелку и представлявшего Канаду Дениса Шаповалова.

Розыгрыш Кубка Лейвера проводится с 2017 года, команда европейских теннисистов выиграла главный трофей турнира четыре раза, сборная мира не побеждала ни разу.