ВОЗ собирается возобновить расследование происхождения коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновляет свое расследование по происхождению коронавирусной инфекции. Специалисты предупредили, что определить причину происхождения вируса, унесшего жизни более 4,7 млн человек во всем мире, со временем становится все сложнее.

Как передает The Wall Street Journal, команда, собранная примерно из 20 ученых, среди которых есть эксперты по лабораторной безопасности и биозащите, специалисты по болезням животных, а также генетики. Они собираются проводить исследования в Китае и других странах.

Кроме того, по данным издания, в дальнейшем научно-консультативная группа поможет ВОЗ выявлять деятельность человека, которая повышает риск возникновения новых заболеваний.

Напомним, накануне ученые нашли новое доказательство природного происхождения COVID-19. Специалисты обнаружили у обитающих в Лаосе мышей коронавирусные инфекции, практически идентичные «уханьскому» варианту.