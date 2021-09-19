Ученые нашли новое доказательство природного происхождения коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Французские и азиатские ученые обнаружили у обитающих в Лаосе мышей коронавирусные инфекции, практически идентичные «уханьскому» варианту SARS-CoV-2. Эксперты полагают, что новые вирусы представляют большую опасность для человека в будущем, а также подтверждает версию о естественном происхождении COVID-19.

На сегодняшний день в США существует версия о происхождении новой коронавирусной инфекции в лаборатории Уханя. В Китае же напротив предположили, что вирус разработали сами американцы, которые проводили соответствующие опыты.

Как передает Nature, группа специалистов из французского университета Пастера и Лаосского университета сообщила, что, вероятно, нашла доказательства естественного происхождения «уханьского» варианта коронавируса. У летучих мышей в Южной Азии выявили как минимум три коронавируса, исключительно похожих на уханьский вариант. Отличия между ними минимальны. Отмечается, что в районах с плотной популяцией подковоносых летучих мышей в Южном Китае и Юго-Восточной Азии может ежедневно возникать около тысячи схожих инфекций.

К возникновению пандемии коронавирусной инфекции нового типа данные вирусы оказались непричастны, однако могли выступать в качестве «предков» SARS-CoV-2.

Тем не менее Bloomberg отмечает, что ни один из выявленных в Лаосе вирусов не содержит титры расщепления фурином, характерные для SARS-CoV-2. Именно наличие данных титров побуждало часть специалистов заявлять о том, что коронавирус является разработкой китайской лаборатории.

Ученые полагают, что пандемия коронавируса началась либо с заражения через продукты, продававшиеся на рыбном рынке Уханя, либо через «хозяина-транзитера», которым могло выступать домашнее животное.