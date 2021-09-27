Песков: Единой позиции по законопроекту о губернаторских сроках нет

Единой позиции по законопроекту о губернаторских сроках нет, заявил Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У российских властей нет единой позиции по законопроекту, снимающем запрет губернаторам избираться на два срока подряд, сказал официальных представитель Кремля Дмитрий Песков.

На встрече с журналистами пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле считают преждевременным комментировать законопроект о региональной власти.

«Безусловно, в Кремле знают об этом законопроекте. Но пока преждевременно что-либо комментировать», – сообщил он.

Как писал сайт kp.ru, в Государственную думу в понедельник, 27 сентября, был внесен законопроект снимающий запрет губернаторам избираться более двух сроков подряд. Как отмечается, проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» предусматривает меры, которые направлены на «улучшение качества жизни» россиян, а также «закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой».