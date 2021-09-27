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Общество27 сентября 2021 16:04

Александр Ширвиндт решил покинуть должность худрука Театра сатиры

Актер возглавлял театр с 2000 года
Абдулла ШАКИРОВ
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Александр Ширвиндт решил покинуть должность худрука Театра сатиры

Александр Ширвиндт решил покинуть должность худрука Театра сатиры

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт решил уйти с должности художественного руководителя Московского академического театра сатиры.

«Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», – сообщил актер в беседе с ТАСС.

Как рассказал Ширвиндт, его договор с Театром сатиры закончился еще 3 июля 2021. По словам артиста, заявление об уходе с должности худрука он уже отправил в Департамент культуры Москвы. Вместе с тем Ширвиндт отметил, что намерен продолжить сотрудничество с театром.

Артист был художественным руководителем Московского театра сатиры с 2000 года. Ширвиндт является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Напомним, ранее актер в интервью сайту kp.ru заявил, что всем россиянам следует привиться о от коронавируса.