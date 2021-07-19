Александр Ширвиндт: Надо всем не только прививаться, но и как можно чаще думать о вечном. Вирус этого боится

Александр Ширвиндт Фото: Евгения ГУСЕВА

- Александр Анатольевич, это Гамов из «Комсомольской правды».

- Сашка, привет.

- Я хотел одним из первых поздравить вас с днем рождения.

- Тебе это удалось.

- Вы обычно на рыбалке его всегда встречали, прятались от…

- Сейчас какая рыбалка? Все закрыто. Ждем открытия

- …прятались от нас.

- Да.

- Тем не менее, вы всегда нам рецепт оптимизма выдавали, как себя чувствовать нам в день рождения Александра Анатольевича.

- Ну, во-первых, вам бы нужно дожить до его лет. Это уже тоже будет большой подарок для советской власти. Потом - нужно обязательно иметь в виду, что… Понимаешь, вроде бы годы – это страшная вещь, а с другой стороны, отпадает постепенная необходимость от чего-то зависеть. И тогда бессмысленные смыслы растворяются.

И тогда не надо все время думать: ой, надо позвонить, а то… Или: я же его должен обязательно поздравить, а то… Сегодня ты думаешь: а зачем? И тогда жизнь становится вольготнее.

- Скажите, что вам уже успела подарить ваша супруга?

- Ничего. Все спят, ты первый.

- Обычно вы еще желали нам, как не заразиться от коронавируса.

- А как не заразиться? Нужно как можно чаще думать о вечном, потому что все эти прививки – это замечательные вещи, необходимые, но спасает только надстроечное мышление, тогда он (вирус) облетает кругом, он боится этого.

- Скажите, власть все делает, для того, чтобы мы выжили?

- Власть делает все, для того чтобы мы были должны, во-первых, ей. А, во-вторых, я столько имел в своей жизни властей, что у меня есть, с чем сравнивать. Так что, я сейчас живу спокойно.

- Мы же знаем, Александр Анатольевич, что вы даже в таких условиях продолжаете работать. Над чем вы сейчас трудитесь?

- Честно говоря, задумываю еще одну книжонку написать. Ты же знаешь, что я большой советский писатель?

- Да не только я, вообще никто в этом не сомневается, все зачитываются вашими воспоминаниями.

- Ну вот, что-то такое пришло в голову. Я тебя благодарю. Давай, Санечка.

- И еще. Обычно в день рождения вы радиослушателям, читателям, посетителям сайта, всем поклонникам Александра Ширвиндта что-то желаете.

- Чего я могу желать? Меньше комаров.

- Это - всё?

- Пока всё. Других животных у меня здесь нет.

- Спасибо вам огромное за ваш оптимизм.

- Пока-пока.

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