Строительство моста на Малиновского в Ростове планируется завершить в ноябре

Строительство моста в Ростове завершат к ноябрю Фото: Михаил ПАТЛИС

Областное министерство транспорта пообещало жителям Ростова полностью завершить строительство моста на улице Малиновского уже в ближайшее время. Сразу после этого автомобили смогут беспрепятственно двигаться по путепроводу. Об этом сообщает издание RostovGazeta со ссылкой на правительство Ростовской области.

За август и сентябрь здесь были установлены 2,1 тысячи кубических метров опалубки монолитной железобетонной плиты проезжей части и 1,36 тысячи кубических метров монолитных железобетонных подпорных стен.

Ростовские дорожники при строительстве подъездных дорог использовали 37 тысяч квадратных метров геосинтетического материала. Сейчас на путепроводе заканчивается укладка асфальта и подходит к концу установка шумозащитных экранов. Как только работы на восточной части будут окончены, автомобилисты смогут ездить по ней, а рабочие переместятся на западную часть моста.

Как сообщил заместитель министра транспорта Ростовской области Алексей Колбин, уже в ноябре движение по мосту планируется открыть на всю ширину проезжей части.

- То есть заработают все шесть полос путепровода, - отметил Колбин.