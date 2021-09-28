В России 28 сентября 2021 выявлено 21 559 случаев заболевания коронавирусом

У 1 709 человек болезнь протекает бессимптомно Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России выявили 21 559 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. У 1 709 пациентов, или 7,9% болезнь протекала бессимптомно, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых заболевших зарегистрировано в Москве, где за сутки заболел 2541 человек. На втором месте по заболеваниям Санкт-Петербург – там выявили 1530 новых случаев, на третьем Московская область – 1450 заболевших.

Общее количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии до 7 464 708 человек, выздоровевших - 6 635 485 (+ 17 368 за сутки).

Как ранее писал сайт kp.ru, замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что заболеваемость коронавирусом в России осенью 2021 года ожидается ниже, чем в прошлом году. Он связывает это с тем, что 40 млн россиян прошли вакцинацию, а у части населения есть антитела после перенесенного ковида.