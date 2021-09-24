В Роспотребнадзоре ожидают, что заболеваемость COVID-19 в России осенью 2021 будет ниже прошлогодней

Специалист призвал соблюдать социальную дистанцию и масочный режим Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заболеваемость коронавирусом в России осенью 2021 года ожидается ниже, чем в прошлом году, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом", - озвучил прогноз Горелов, уточнив, что 40 млн человек вакцинировались, еще часть людей имеют антитела вследствие недавно перенесенного ковида.

Специалист уточнил, что развитие ситуации с коронавирусной инфекции во многом зависит от самих россиян. Он призвал население соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а также регулярно мыть руки.

Как ранее писал сайт kp.ru, заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 36 регионах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в среду, 22 сентября.

По ее словам, необходимо принять меры для снижения числа случаев заражения. В частности, Попова призвала обеспечить готовность всех систем.