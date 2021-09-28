Политолог предложил сделать нерабочими дни голосования

В России предложили сделать нерабочими дни выборов Фото: Александр ГЛУЗ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать нерабочими дни голосования на выборах в России. Соответствующий документ он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В своем обращении эксперт отметил, что на фоне пандемии в России голосование длится не один, а, к примеру, три дня. Из-за чего один из дней выборов попадает на рабочий день, когда россиянам физически сложнее попасть на избирательные участки.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения в дни голосования на федеральных выборах и референдумах нерабочих дней с сохранением заработной платы», — цитирует текст обращения RT.

По мнению Орлова, такое нововведение будет способствовать повышению явки избирателей и создаст более комфортные условия для голосования, передает ОТР.

Напомним, в этом году выборы прошли в России с 17 по 19 сентября, в них приняли участие 14 партий. В результате, в Госдуму прошли представители восьми из них, передает Москва 24.