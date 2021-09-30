Сбой в работе Mail.Ru произошел 30 сентября 2021 года

В работе Mail.Ru произошел сбой Фото: REUTERS

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе почты Mail.Ru. Об этом сообщил портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о проблемах начали поступать примерно 30 сентября в 11:30 по московскому времени. Всего было отправлено более 2,7 тысячи отчетов.

Чаще всего с проблемами сталкивались жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 54 процента пожаловались на проблемы со входом в учетную запись. 46 процентов не могли зайти на веб-сайт.

Ряд пользователей сообщили, что им на почту приходят тестовые сообщения от Mail.Ru. Причины сбоев пока неизвестны.

Ранее пользователи из разных стран мира пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Жалобы стали поступать приблизительно после 18:40 по московскому времени. Чаще всего на работу соцсети жаловались пользователи из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Канады. Также неполадки наблюдались в Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Ирландии и Италии. Чаще всего пользователи жаловались на работу веб-сайта, неполадки наблюдались и в работе приложения. Кроме того, были проблемы с входом в учетную запись.