Сбой в работе Twitter произошел 28 сентября 2021 года

В работе соцсети Twitter произошел сбой Фото: REUTERS

Пользователи из разных стран мира пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщил портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Жалобы стали поступать приблизительно после 18:40 по московскому времени. Чаще всего на работу соцсети жаловались пользователи из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Канады. Также неполадки наблюдались в Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Ирландии и Италии.

Чаще всего пользователи жалуются на работу веб-сайта, неполадки наблюдаются и в работе приложения. Кроме того, наблюдаются проблемы с входом в учетную запись.

В начале сентября пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе соцсети. Жалобы поступали из нескольких стран, в том числе и из России. Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов. Всего поступило более четырех тысяч сообщений. Большинство пользователей (64%) испытывали трудности с загрузкой новостной ленты, еще 23% не могли войти в свой аккаунт, а 13% были недовольны работой веб-сайта.