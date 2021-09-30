Цена газа в Европе впервые превысила 1 100 долларов за тысячу кубов Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе в ходе торгов в четверг, 30 сентября, впервые превысила отметку в 1 100 долларов за 1 тысячу кубометров. Таким образом стоимость голубого топлива на рынке Европы уже второй раз с начала торгов обновляет исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 30 сентября, торги открылись с рекордной отметки в 1 073 доллара за тысячу кубометров, и стоимость продолжила расти, впервые превысив 1 100 долларов. К 9:47 по московскому времени цена на газ подскочила до 1101 доллара.

Напомним, цена газа в Европе била рекорды несколько дней подряд, после чего начала терять в цене, однако позже вновь пошла вверх и начала устанавливать новые рекорды. Так, в минувший вторник, 28 сентября, сразу же после открытия торгов цена октябрьского фьючерса TTF поднялась до 1 000 и продолжила движение вверх до 1031,3 долларов за тысячу кубометров, однако через некоторое время произошла резкая коррекция до 1 010. Тем не менее на следующий день был установлен новый рекорд в 1060 долларов.