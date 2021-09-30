Цена газа в Европе установила рекорд в 1 073 долларов за тысячу кубов

Стоимость голубого топлива в Европе продолжает бить рекорды Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе в ходе торгов в четверг, 30 сентября, установило новый рекорд в 1 07 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость голубого топлива в Европе била рекорды несколько дней подряд, после чего начала терять в цене, однако позже вновь пошла вверх и начала устанавливать новые рекорды.

Как писал сайт kp.ru, в минувший вторник, 28 сентября, цена газа в Европе впервые превысила 1 000 долларов за тысячу кубов. В тот день сразу же после открытия торгов цена октябрьского фьючерса TTF подскочила до 1 000 долларов, а позже продолжила свой стремительный рост до 1031,3 долларов за тысячу кубометров. Через некоторое время произошла корректировка до 1 010, тем не менее контракты с исполнением в ноябре заключались по 1 040 долларов.