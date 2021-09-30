Путин ожидает, что товарооборот РФ и Казахстана по итогам года достигнет рекордных показателей в 20 млрд долларов.

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин ожидает, что товарооборот России и Казахстана по итогам текущего года достигнет рекордных показателей в 20 млрд долларов. Такое заявление российский лидер сделал в четверг, 30 сентября, выступая на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Взаимодействие наших стран носит по-настоящему интенсивный, многоплановый и обоюдовыгодный характер, так было практически всегда на протяжении новейшей истории», - заявил российский президент

По словам Путина, прежде всего, это касается торгово-инвестиционной сферы. Российский лидер обратил внимание на то, что за семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот между странами увеличился на 34 процента, составив около 14 млрд долларов. «Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в $20 млрд», - добавил глава российского государства.

Как писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Россию за помощь в период пандемии коронавирусной инфекции.