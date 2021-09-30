Путин и Эрдоган обсудили расширение сотрудничества по системе С-400. Фото: пресс-служба Эрдогана

В ходе прошедший в минувшую среду, 30 сентября, президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган обсудили продолжение взаимодействия двух стран в сфере ВТС, в том числе возможность расширения сотрудничества по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400. Такое заявление в четверг, 30 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что уровень вакцинации россиян пока недостаточный.

«Говорили о возможности продолжения сотрудничества в плане ВТС и продолжении, и расширении сотрудничества по С-400, по другим направлениям», - сообщил представитель Кремля.

По его словам, главы государств также говорили о возможности производства некоторых компонентов на турецкой территории, а также упоминали возможность взаимодействия по авиации. В этой связи пресс-секретарь напомнил, что «американцы исключили Турцию из своей программы».

Напомним, не так давно Эрдоган заявил, что Турция намерена закупить у России дополнительные системы С-400, подчеркнув, что в будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы приобретает Анкара.