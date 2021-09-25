Эрдоган: Турция намерена закупить у России дополнительные системы С-400

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Анакарда намерена в будущем закупить у Москвы дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения», - заявил турецкий лидер в интервью телеканалу CBS

Комментируя вопрос о том, планирует ли Анкара приобретать у России дополнительные ЗРК С-400 президент Турции заявил – «Конечно, конечно, да».

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии сомнений по поводу закупки у России второго полка С-400. Турецкий лидер отметил, что уже обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным. Незадолго до этого генеральный директор «Рособоронэкспорта», который входит в Ростех, Александр Михеев сообщил, что новый контракт с Анкарой на поставку российских С-400 может быть подписан в ближайшее время.

Напомним, поставки новейших российских систем С-400 начались в середине июля прошлого года и вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Как писал сайт kp.ru, США потребовали отказаться от этой закупки и приобрести американские комплексы Patriot, пригрозив Турции ограничительными мерами, а также отменой продажи истребителей F-35, тем не менее, турецкая сторона не пошла на уступки, продолжив переговоры с Россией о дополнительной партии российских ЗРК.