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Здоровье1 октября 2021 13:43

Moderna объяснила попадание металлической стружки в вакцины ошибкой сотрудников

Компания утверждает, что инцидент произошел из-за неправильно собранного упаковочного аппарата
Роман КИЛЬМЯШКИН
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К появлению примесей в вакцине привел человеческий фактор

К появлению примесей в вакцине привел человеческий фактор

Фото: REUTERS

Представители компании Moderna озвучили результаты расследования инцидента с попаданием в вакцину от коронавируса частиц металла. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным исследования, примеси попали в вакцину во время упаковки из-за ошибки сборщиков упаковочного аппарата. Неправильная установка деталей привела к их трению и образованию мелкой металлической стружки.

Как ранее писал сайт kp.ru, реагировавшие на магниты примеси, обнаруженные ранее в южной японской префектуре Окинава в вакцине от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna, оказались частицами нержавеющей стали.

Частицы были элементами производственного оборудования и не опасны для здоровья человека, даже если попадут в организм вместе с препаратом.

Напомним, прививки препаратом из этой партии уже получили около 400 жителей префектуры Окинава.