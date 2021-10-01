«Газпром» начал поставлять газ в Хорватию по «Турецкому потоку» Фото: REUTERS

Российская корпорация «Газпром» начала поставки газа в Хорватию. Голубое топливо прокачивается в балканскую страну через трубопровод «Турецкий поток».

«Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», – сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

Как отмечается в сообщении, поставки по этому маршруту начались благодаря строительству нового магистрального газопровода в Венгрии и расширению газотранспортных систем в Болгарии и Сербии.

Напомним, «Газпром» с 1 октября 2021 года начала поставки газа в Венгрию через «Турецкий поток». Накануне сообщалось, что компания MVM CEEnergy Ltd подписала с российской корпорацией контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год. Договор будет действовать на протяжении 15 лет.

Теперь уже семь европейских стран смогут получить российский газ по «Турецкому потоку»: Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина и Венгрия.