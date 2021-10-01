С 1 октября «Газпром» начинает поставки газа в Венгрию из «Турецкого потока» Фото: REUTERS

Компания "Газпром" с 1 октября 2021 года начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых достигнутых договоренностей.

Накануне сообщалось, что компания MVM CEEnergy Ltd подписала с российской корпорацией контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год. Договор будет действовать на протяжении 15 лет.

Теперь уже семь европейских стран смогут получить российский газ по "Турецкому потоку". В частности, речь идет о Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины и Венгрии.

Накануне сообщалось, что контракт на поставки газа между компанией «Газпром» и Молдавией продлен до конца октября 2021 года. Соглашение позволит обеспечить поставки газа всем потребителям Молдавии в период действия контракта. Стороны также продолжат переговоры о продлении соглашения и ценовых условиях.