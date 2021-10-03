Газ на Украине подорожал почти до 1,5 тысячи долларов

Стоимость газа на Украине достигла исторического максимума Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) к концу недели достигла исторического максимума – почти 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Так, по данным торгов в пятницу, 1 октября, партия «голубого топлива» объемом десять тысяч кубических метров кубометров предлагалась по цене 38,532 тысячи гривен (примерно 1447 долларов по нынешнему курсу Нацбанка Украины) за тысячу кубометров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу бывший глава украинского министерства экономики Виктор Суслов предупредил соотечественников о том, что на фоне нехватки газа для отопления нынешней зимой страну ждет «неизбежный кризис».

Экс-министр пояснил, что после снижения объемов транзита российского газа в Европу уменьшаются и возможности физического отбора энергоносителя из трубы. Виктор Суслов сообщил, сообщил, что сейчас в хранилищах на западе Украины накоплены 18,7 миллиарда кубометров сырья, которые, в основном, идут на поставки в европейские страны.