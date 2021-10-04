Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" никогда не исключал возможность договора с Украиной о поставках газа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская компания "Газпром" никогда не исключала возможности заключения прямого договора с Украиной о поставках газа.

- "Газпром" никогда не отрицал такую возможность. "Газпром" - надежный поставщик газа, был, есть, остается и будет. Это все вопрос переговоров и собственно экономической целесообразности для компании, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Так он прокомментировал информацию о том, что в Киеве обсуждают возможность прямых поставок газа из России.

Ранее появилась информация, что стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) к концу недели достигла исторического максимума – почти 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Так, по данным торгов в пятницу, 1 октября, партия "голубого топлива" объемом десять тысяч кубических метров кубометров предлагалась по цене 38,532 тысячи гривен (примерно 1447 долларов по нынешнему курсу Нацбанка Украины) за тысячу кубометров.