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В мире5 октября 2021 19:37

Марокко приостановило авиасообщение с Россией

Под запрет не попадают перелёты транзитом через третьи страны
Наталья Смирнова
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Новые правила будут действовать со вторника, 5 октября

Новые правила будут действовать со вторника, 5 октября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Марокко приняло решение о временной приостановке прямого авиасообщения с Россией. Причины этого пока неизвестны.

Как сообщило российское посольство в Марокко на своей странице в Facebook, приостановка прямого авиасообщения стала результатом решения "компетентных марокканских властей". Новые правила будут действовать со вторника, 5 октября. Под запрет не попадают перелёты транзитом через третьи страны - таким образом россияне по-прежнему смогут попасть в Марокко.

"Призываем пассажиров отмененных прямых рейсов учитывать данную информацию", - предупредили в посольстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, стало известно, куда осенью 2021 года российские туристы предпочитают отправляться на отдых без детей. Оказалось, что самое популярное направление при таких запросах - Турция. На эту страну пришлось 43% всех бронирований взрослых билетов.