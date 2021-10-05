Марокко приостановило авиасообщение с Россией

Новые правила будут действовать со вторника, 5 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Марокко приняло решение о временной приостановке прямого авиасообщения с Россией. Причины этого пока неизвестны.

Как сообщило российское посольство в Марокко на своей странице в Facebook, приостановка прямого авиасообщения стала результатом решения "компетентных марокканских властей". Новые правила будут действовать со вторника, 5 октября. Под запрет не попадают перелёты транзитом через третьи страны - таким образом россияне по-прежнему смогут попасть в Марокко.

"Призываем пассажиров отмененных прямых рейсов учитывать данную информацию", - предупредили в посольстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, стало известно, куда осенью 2021 года российские туристы предпочитают отправляться на отдых без детей. Оказалось, что самое популярное направление при таких запросах - Турция. На эту страну пришлось 43% всех бронирований взрослых билетов.