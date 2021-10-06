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Происшествия6 октября 2021 18:46

Видео стрельбы в школе в Техасе сняли напуганные ученики

Оно было опубликовано в сети 6 октября 2021 года
Наталья Смирнова
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Полицейские осматривают территорию вокруг школы и внутри здания в поисках преступника Фото: кадр видео полиции

Полицейские осматривают территорию вокруг школы и внутри здания в поисках преступника Фото: кадр видео полиции

В школе в штате Техас, в США, произошла стрельба. Ученики сумели заснять фрагмент происходящего и опубликовать видео в интернете.

На записи видно, что во время обычного урока неподалеку от класса раздаются несколько выстрелов из огнестрельного оружия. После этого дети резко встают из-за парт и в панике начинают выбегать из помещения.

Как сообщает Fox4, три человека пострадали в результате нападения. Они ранены. Информации о погибших нет. Сейчас учеников увозят на автобусе в Центр исполнительских искусств Мэнсфилда, чтобы они встретились со своими родителями. У школы ведут осмотр территории полицейские, дежурят пожарные парамедики.

Как ранее писал сайт kp.ru, правоохранители находятся на месте происшествия и ведут поиск преступников. О подробностях ситуации в полиции пообещали сообщить дополнительно.

Несколько человек пострадали при стрельбе в школе в Техасе