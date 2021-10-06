Полицейские занимались обходом территории вокруг школы в поисках преступника. Фото: кадр видео полиции

Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Техасе 6 октября 2021 года. Он был пойман через пару часов после совершения преступления.

Как сообщается в Твиттер полиции Арлингтона, округе на севере Техаса, преступник был задержан без сопротивления.

"Подозреваемый был взят под стражу и обвинен по нескольким пунктам обвинения в нападении с применением оружия при отягчающих обстоятельствах", - говорят в полиции.

Также американские правоохранители отмечают, что большинство учеников были благополучно эвакуированы из средней школы Тимбервью, где произошла стрельба. Личность подозреваемого в преступлении пока официально не раскрывалась.

Как ранее писал сайт kp.ru, в результате вооруженного нападения на школу в Техасе пострадали три человека. Погибших нет. Преступнику удалось скрыться после стрельбы, однако он был быстро обнаружен.