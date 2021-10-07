В Узбекистане запущено производство российской вакцины "Спутник V"

Вакцину от коронавируса "Спутник V" теперь производят и в Узбекистане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" начали производить в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны по итогам телефонного разговора президента республики Шавката Мирзиёева с российским лидером Владимиром Путиным.

Мирзиёев поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов. Лидеры стран отметили растущие объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации.

Одним из таких аспектов и названо совместное производство препарата "Спутник V", организованное на территории Узбекистана.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вьетнам намерен в ближайшем будущем начать розлив российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V".

Коммерческим розливом российского препарата займется компания VABIOTECH, мощность предприятия составит 5 миллионов доз в месяц. Она уже получила сертификат от разработчика вакцины – научного центра имени Гамалеи. Вся партия препарата будет распределена во Вьетнаме.