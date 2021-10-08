За неделю у границ России вели разведку 58 самолетов и беспилотников Фото: Кирилл ЛОМАКИН

За минувшую неделю российские радиолокационные станции обнаружили 58 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ нашей страны. Такие данные Минобороны РФ приводит газета "Красная звезда".

По данным военного ведомства, воздушную разведку вели 25 самолетов-разведчиков и 33 беспилотных летательных аппарата.

Отмечается, что дважды из состава дежурных сил по ПВО были подняты истребители, чтобы не допустить нарушения госграницы РФ.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Тихоокеанского флота обнаружил и сопроводил стратегический самолет-разведчик военно-воздушных сил Соединенных Штатов над акваторией Тихого океана. Для опознавания цели в воздух подняли истребитель Су-35 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Тихоокеанского флота. Нарушения государственной границы наши летчики не допустили и сами ничего не нарушили.