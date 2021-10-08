Мария Захарова оценила обложку Time с Цукербергом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила обложку журнала Time с американским предпринимателем Марком Цукербергом.

На обложке перед лицом бизнесмена появляется окно с подписью "Удалить Facebook?", которое предлагает два варианта — "удалить" и "отменить", что, по мнению Захаровой, является "нешироким выбором".

Обложка Time с Цукербергом. Фото: скриншот видео

- Согласно высоким западным стандартам подобное рассматривалось бы как давление на представителя медиа и сами "новые медиа". Да что там - прямая угроза. В подобных случаях ссылки на то, что это юмор или сарказм, обычно не работают. Но что-то пошло не так, и высокие стандарты нарушены самими же журналистами, — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Она отметила, что великая философская мысль "to be or not to be" (быть или не быть) превратилась в "delete or cancel" (удалить или отменить).

Несколько дней назад пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе сайтов и приложений во всем мире. Это, как полагают эксперты, было вызвано резким ростом общей нагрузки на DNS-маршрутизаторы из-за сетевых проблем компании Facebook, даже если ресурсы с ней никак не связаны. После сбоя в работе социальной сети Марк Цукерберг извинился перед пользователями за доставленные неудобства. Оказалось, что причиной сбоя в работе Facebook стало обновление протокола динамической маршрутизации.