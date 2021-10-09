В России выявлено 29 362 случая заражения коронавирусом 9 октября 2021 года

В России выявлено 29 362 случая заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 29 362 случая заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 7 746 718 случаев.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 362 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 600 (8,9%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболел 6001 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 2717 случаев. Тройку замыкает Московская область (1689).

Также за сутки зафиксировано 968 летальных исходов. Еще 21 049 россиян выписали из больницы.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что препараты, которые используют для спасения жизней больных коронавирусом, могут привести к токсическому поражению печени. Один из таких побочных эффектов, замеченных специалистами – токсическое поражение печени, уточнил Мурашко. По его словам, защититься от этого можно, пройдя вакцинацию. Врачи утверждают, что она не только снижает риск заболевания, но и помогает избежать тяжелых последствий после лечения.