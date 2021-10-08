Мурашко предупредил о риске токсического поражения печени после коронавируса

Михаил Мурашко называет вакцинацию в качестве защиты от тяжких последствий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Препараты, которые используют для спасения жизней больных коронавирусом, могут привести к токсическому поражению печени, заявил журналистам в пятницу, 8 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Противовирусные препараты просто необходимо использовать для жизнесбережения, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты", - констатировал глава Минздрава.

Один из таких побочных эффектов, замеченных специалистами – токсическое поражение печени, уточнил Мурашко.

По его словам, защититься от этого можно, пройдя вакцинацию. Врачи утверждают, что она не только снижает риск заболевания, но и помогает избежать тяжелых последствий после лечения.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мурашко предупредил, что после перенесенной коронавирусной инфекции высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется еще на протяжении шести месяцев.

По его словам, пациентам после излечения от коронавируса рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию. Процедура поможет выявить скрытые риски и провести необходимую профилактику.