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Здоровье8 октября 2021 17:51

Мурашко предупредил о риске токсического поражения печени после коронавируса

Глава Минздрава напомнил, что вакцинация позволит избежать тяжелых последствий заболевания
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Михаил Мурашко называет вакцинацию в качестве защиты от тяжких последствий

Михаил Мурашко называет вакцинацию в качестве защиты от тяжких последствий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Препараты, которые используют для спасения жизней больных коронавирусом, могут привести к токсическому поражению печени, заявил журналистам в пятницу, 8 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Противовирусные препараты просто необходимо использовать для жизнесбережения, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты", - констатировал глава Минздрава.

Один из таких побочных эффектов, замеченных специалистами – токсическое поражение печени, уточнил Мурашко.

По его словам, защититься от этого можно, пройдя вакцинацию. Врачи утверждают, что она не только снижает риск заболевания, но и помогает избежать тяжелых последствий после лечения.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мурашко предупредил, что после перенесенной коронавирусной инфекции высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется еще на протяжении шести месяцев.

По его словам, пациентам после излечения от коронавируса рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию. Процедура поможет выявить скрытые риски и провести необходимую профилактику.