Ливан остался без электричества из-за нехватки топлива

Жители Ливан остались без электрически из-за нехватки топлива в стране Фото: REUTERS

Из-за остановки работы двух крупнейших электростанций в стране в связи с нехваткой топлива жители Ливана остались без электричества. Об этом сообщило агентство Reuters.

Электростанции Аль-Захрани и Дейр-Аммар перестали работать после того, как запасы дизельного топлива были исчерпаны. Производство энергии упало до уровня ниже 200 мегаватт.

По информации агентства, жители страны проведут без электричества несколько дней. Сейчас обеспечивавшая электроснабжение компания пытается решить проблему. По данным местных телеканалов, накануне власти зарезервировали кредит на импорт топлива.

Однако местные издания не исключают, что недостаток топлива могут пополнить из резервов, предназначенных на крайний случай. Тогда электричество дадут через несколько часов.

В 2019 году жители четырех стран Центральной Америки остались без света. Последствия аварии в системе электроснабжения затронули Гондурас, Гватемалу, Никарагуа и Сальвадор. Сообщается, что изначально сбой произошел в работе Системы центральноамериканской электроэнергетической интеграции. Его причиной стала крупная авария в Никарагуа. Однако нарушения в работе сетей мгновенно распространились и затронули регионы соседних государств.