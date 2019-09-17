Четыре страны в Центральной Америке остались без электричества
Жители четырех стран Центральной Америки остались без света. Последствия аварии в системе электроснабжения затронули Гондурас, Гватемалу, Никарагуа и Сальвадор.
Населенные пункты этих государств частично или полностью были обесточены в минувший понедельник, 16 сентября. В Сальвадоре в настоящее время проводится оценка причин случившегося. Специалисты начали восстановительные работы.
В Никарагуа Национальная компания по передаче электроэнергии приоритетными задачами поставила обеспечение электроснабжением больниц и медицинских центров, передает телеканал «360».
Сообщается, что изначально сбой произошел в работе Системы центральноамериканской электроэнергетической интеграции. Его причиной стала крупная авария в Никарагуа. Однако нарушения в работе сетей мгновенно распространились и затронули регионы соседних государств, пишет сайт телеканала «Звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU