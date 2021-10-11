Ким Чен Ын призвал руководителей КНДР на всех уровнях «служить людям как богу»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе своего выступления по случаю 76-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) призвал руководителей на всех уровнях «служить людям как богу», поскольку именно народ определяет социалистическое строительство в стране, передает агентство KCNA.

В своей речи в воскресенье, 10 октября, – день, когда страна отмечает 76-ление с момента создания ТПК, глава государства подчеркнул, что одним из своих приоритетов власти КНДР должны сделать улучшение условий жизни граждан Северной Кореи.

Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул, что каждый партийный чиновник всегда должен думать о том, «не нарушают ли его действия интересы людей и не причиняют ли неудобства» рядовым жителям страны.

Также он призвал членов партии и ее руководителей приложить все возможные усилия, чтобы скорее решить проблемы с обеспечением граждан едой и жильем.