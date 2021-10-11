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Общество11 октября 2021 11:35

Опрос: 54% россиян считают гендерное разделение детей на дополнительных занятиях устаревшим

Почти 40% респондентов выбирают секцию опираясь на то, что нравится ребенку
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Россияне рассказали, какие дополнительные занятия выбирают для детей

Россияне рассказали, какие дополнительные занятия выбирают для детей

Жители России рассказали, какие дополнительные занятия выбирают для своих сыновей и дочерей. Итоги опроса компании Mail.ru Group оказались в распоряжении kp.ru.

54% россиян считают, что разделение занятий по гендерному принципу устарело и они разрешат ребенку пробовать любой вид дополнительной активности. Еще 30% сказали, что ребенок имеет право пробовать любое занятие и отказаться от него. Только 5% постараются убедить детей не выбирать кружок, который традиционно считается занятием для другого пола.

- Так, самыми подходящими для мальчиков занятиями россияне назвали боевые искусства (11,19%), плавание (10,82%), программирование (10,27%), футбол (10,77%), баскетбол (8.19%) и волейбол (7,16%). Также среди популярных ответов: иностранные языки (7,47%), теннис (5,96%), кружок математики (5,49%) и верховая езда (3,91%)., — гласит текст исследования.

Наиболее подходящими занятиями для девочек россияне назвали художественную гимнастику, музыкальную школу, рисование, иностранные языки и прочее.

Почти 40% респондентов выбирают секцию опираясь на то, что нравится ребенку. Еще 19,22% смотрят, что у ребенка получается лучше всего. Более 15% ориентируются на удобство расположения кружка или секции. Более 11% смотрят на стоимость занятий.

Ранее опрос показал, что большинство россиян тратят на детей до трети семейного бюджета. И последние 2-3 года расходы только росли. Больше всего ресурсов нужно на воспитание подростков от 15 лет, а меньше всего — на малышей от 6 до 9 лет. Основные статьи расходов родителей — это обучение, одежда и продукты. Чаще всего на одного ребенка в месяц родители тратят 5-10 тыс. рублей, а у 32% опрошенных эта сумма варьируется от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Дороже всего респонденты оценили воспитание подростков старше 15 лет — так ответили 35%. Меньше всего денег нужно на детей в возрасте 6-9 лет и младенцам.