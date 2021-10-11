Аналитики назвали топ онлайн-покупок россиян

Стало известно, что россияне предпочитают покупать в интернете. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Аналитики ВЦИОМ назвали «новой русской нормой» совершение покупок через интернет. По данным центра, сейчас три четверти интернет-пользователей в России (74 процента) имеют хотя бы небольшой опыт приобретения товаров в сети.

Вот топ покупок, которые россияне предпочитают совершать через интернет, составленный ВЦИОМ. На первом месте одежда и обувь. Их покупали 42 процента пользователей. На втором месте мелкая бытовая техника (31 процент), билеты на самолеты и железнодорожный транспорт или путевки (29 процентов), различная электроника (27 процентов), товары для дома (25 процентов).

Для сравнения: в 2011 году опыт покупки товаров через интернет имели только 29 процентов российских пользователей, а 50 процентов россиян не пользовалась интернетом вообще.

Ранее kp.ru рассказывала, что в Приморье можно купить в интернете фермерские арбузы.