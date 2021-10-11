В России разработают национальные стандарты безопасности туризма

В России разработают национальные стандарты безопасности в сфере туризма. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В России нужно разработать национальные стандарты безопасности туризма. Такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко Ростуризму.

Заместитель председателя правительства обозначил приоритетную задачу – активное развитие внутреннего туризма. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» инвесторы могут получить льготные кредиты, если будут строить в разных уголках РФ новые объекты, а регионам предоставят комплекс инструментов по реализации туристического потенциала.

Правительство считает важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать согласно принципам безопасности для тех, кто воспользуется ее услугами. Это коснется и вопросов качества туристических услуг, и услуг в разрезе отдельных видов туризма.

Национальные стандарты в сфере безопасности туризма должны быть разработаны до конца октября 2021 года. В них будет учтен передовой опыт других стран и особенности туристической составляющей в российских регионах. Национальные стандарты в сфере туризма предполагается к 2022 году включить в Программу национальной стандартизации.

Сейчас глава Ростуризма активно прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа и Турции, отметил Дмитрий Чернышенко.

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