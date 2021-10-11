Bloomberg назвал Россию лучшей страной для инвестиций

Инвестиции в Россию на фоне энергетического кризиса в Европе становятся все выгоднее Фото: REUTERS

Россия на фоне "энергетического хаоса" становится лучшей страной для инвестиций, пишет Bloomberg.

По оценкам аналитиков, повышению инвестиционной привлекательности способствуют несколько факторов. Ключевой из них – это огромные запасы энергоресурсов, стоимость которых продолжает бить рекорды. На этом фоне дорожают акции компаний, связанных с газовой и нефтяной отраслью, а рубль укрепляется по отношению к другим валютам. По прогнозам специалистов, акции предприятий могут вырасти примерно на четверть, а размер прибыли и дивидендов – и вовсе более, чем в полтора раза.

"Цены на энергоносители останутся повышенными, и компании в странах-экспортерах сырьевых товаров получат выгоду от глобальной нехватки поставок энергоносителей, - констатировал директор по инвестициям лондонского фонда Carrhae Capital. - Этот фактор продолжит повышать рейтинг экспортеров энергии и материалов".

Кроме того, в пользу России говорит завидно низкое долговое бремя и успехи руководства страны в борьбе с инфляцией.

В связи с этим эксперты полагают, что ранее сомневающиеся в России из-за политической обстановки инвесторы могут сделать выбор в пользу РФ.