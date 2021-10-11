Врачи рассказали, как действовать после контакта с больным коронавирусом

Россиянам напомнили, что следует чаще проводить влажную уборку с хлором и проветривать помещения Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Lenta.ru рассказал, какие меры экстренной помощи можно предпринять после контакта с больным коронавирусной инфекцией. По его словам, в первую очередь необходимо помыть руки и лицо с мылом и прополоскать горло.

"У коронавируса есть дозазависимый эффект при заражении. То есть чем выше доза, тем больше шанс заражения, и тем тяжелее будет течение болезни. Чтобы понизить дозу заражения, нужно помыть лицо и руки, прополоскать горло", - рассказал эксперт.

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в свою очередь отметил, что промывать нос и горло нужно специально предназначенными для этого веществами и предупредил, что перекись водорода и уксус не являются таковыми.

"Горло нужно именно прополоскать и выплюнуть, а не попить воды, иначе коронавирус может попасть в кишечник, он там тоже отлично приживается", - добавил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Врач – иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов рассказал изданию Life.ru, как уберечься от заражения ковидом в квартире с инфицированными. Чтобы минимизировать риск заболевания коронавирусом при домашнем контакте с заразившимся, следует почаще проводить влажную уборку с хлором и не забывать менять маски.

Ранее сообщалось, что вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести ежемесячные штрафы за отказ от прививки против коронавируса.

Юрист, судебный представитель Василий Воробьёв оценил слова и назвал эту идею "нереальной", передает ОТР.